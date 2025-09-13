Esto se sabe del estado de salud de Pato Borghetti, luego de ser hospitalizado

En la mañana de ayer, hubo mucha preocupación luego de que se conoció la noticia de que Patricio “Pato” Borghetti, conductor de “Venga La Alegría”, fuera hospitalizado por un problema de salud.

Los compañeros de “Pato”, le mostraron todo su apoyo y le desearon una pronta recuperación. El conductor, en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía desde la cama de un hospital, asegurando que se trató de una “parada obligatoria”. Al lado de él, estuvo en todo momento su esposa Odalys Ramírez.

¿Cuál es el estado de salud de Patricio “Pato” Borghetti?

Luego de que los compañeros en “Venga La Alegría” confirmaran que Pato estaba hospitalizado, el conductor registró actividad en su cuenta en Instagram para subir un video en el que explicó cómo se encuentra y dio nuevos detalles de qué fue lo que le pasó.

Patricio “Pato” Borghetti, realizó un video en el cual informaba a su más de 998 mil seguidores, que ya estaba en su casa y que el susto ya había pasado. Sin embargo, no reveló cuál fue la causa que lo llevó a estar hospitalizado.

Luego de llevar tranquilidad a sus seguidores, el conductor de “Venga La Alegría” agradeció todo el apoyo y el cariño que le brindó la gente en este complicado momento.

“Estamos en casa, muy contento, ya pasó el susto mayor, salió todo super bien. Quería agradecerle a toda la gente que me escribió, las muestras de cariño y apoyo, se siente muy lindo”, dijo.

También hizo referencia a cuándo regresará a las transmisiones en vivo de “Venga La Alegría”, por lo que dijo que posiblemente vuelva este lunes 15 de septiembre. Explicó que su médico le recomendó que vaya con calma, pero puede retomar su vida laboral.

“Espero el lunes poder ir al programa, las recomendaciones del doctor dice que vaya con calma, pero el lunes ya podía ir a trabajar. El lunes ya estaré en Venga La Alegría. Gracias por estar al pendiente, ya pasó lo más difícil, ahora a recuperarme tranquilo”, manifestó.