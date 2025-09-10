Reportan desaparición de la prima de Fabiola Campomanes; así pidió ayuda la actriz

Las redes sociales de la actriz Fabiola Campomanes presentan una publicación para nada habitual al tipo de contenido que comparte a menudo. En una de sus historias, compartió una ficha de búsqueda con el fin de localizar a su prima, Mariana Morán Trejo, quien fue vista por última vez este martes 9 de septiembre.

Fabiola Campomanes es una empresaria y actriz mexicana que ha logrado darle forma a una importante trayectoria delante de las cámaras. Además, en redes sociales reúne un fandom de más de un millón y medio de personas que siguen su cerrera.

¿Qué pedido hizo Fabiola Campomanes?

Como se mencionó, Fabiola Campomanes compartió en sus redes sociales una historia que se corresponde con una ficha de búsqueda que fue emitida por la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.

El posteo muestra el rostro de Mariana Morán Trejo y datos relacionados con el reporte luego de ser declarada como desaparecida. “Compartir por favor. Mi prima está desaparecida”, escribió Fabiola Campomanes en un pedido directo para todos sus seguidores.

¿Qué pasó con la prima de Fabiola Campomanes?

Aunque Fabiola Campomanes no emitió mayores detalles, la historia publicada en sus redes sociales contienen toda la información oficial que la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo está difundiendo por estas horas y que señalan que Mariana Morán Trejo, de 37 años, fue vista por última vez en Tecozautla el 9 de septiembre de 2025 y desde entonces se desconoce su paradero.

La ficha de búsqueda señala que la prima de Fabiola Campomanes tiene cabello largo, lacio y de color castaño oscuro. Además, tiene ojos verdes, 1,70mts de estatura y contextura delgada. Mariana Morán Trejo vestía chamarra ligeramente largo de color gris pants gris, tenis blancos, mochila atravesada en el pecho y gorra blanca. “Cualquier información repórtala a la línea PROCURATEL 800 912 1314”, solicitó la Procuraduría.