La amenaza del Escorpión Dorado a Fabiola Martínez por acusarlo de infiel

La actriz Fabiola Martínez ya tiene a su disposición un equipo legal para enfrentar a Alex Montiel. Ella lo acusa de infiel.

fotografía - 2025-08-30T153226.758.png
Instagram: @bellafaby @goldenescorpion
Agustina Morán | Marktube
Famosos
Alex Montiel fue expuesto por Fabiola Martínez, como un infiel por lo que el joven influencer hará una demanda en su contra. Después de la relación que tuvieron el Escopión Dorado irá por el lado de la justicia.

Esta fue la reaparición de Fabiola Martínez

Fue Fabiola Martínez quien concedió una entrevista en la que habló de cómo ha estado luego del escándalo con Alex Montiel. El influencer, en palabras de la presentadora, la orilló a revelar la verdad, más que nada para limpiar su imagen.

Así es que Fabiola Martínez recordó cuando Montiel la hizo quedar como la amante. Además aseguro que en las redes sociales vivió mucho hate y que tuvo que ser fuerte no solo por ella sino también por sus hijas.

En una segunda ocasión fue cuando Fabiola no quiso dejarlo pasar porque no le parecía justo que Alex Montiel le mintiera a sus fans para quedar bien él. En este caso los mensajes que recibió fueron más de apoyo que de odio.

Montiel había manifestado que iba a demandar judicialmente a Fabiola pero aún ella no ha tenido noticias sobre la misma. Sin embargo, Martínez ya tiene un equipo legal listo para atacar.

La polémica infidelidad

El pasado 8 de julio de 2025 las redes dieron un vuelco con el live de Fabiola Martínez en YouTube. En 30 minutos la mujer mostró audios, fotos y videos en los que se veía que Alex Montiel sostuvo una relación con ella.

Las imágenes se viralizaron rápidamente por lo que por mucho tiempo el

fue el blanco de todo tipo de comentarios. El escándalo aún no termina por lo que la novela tendrá más capítulos.

