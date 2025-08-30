⁠El drama secreto de “El Oasis": La telenovela de Shakira que TV Azteca transmitió antes de su fama mundial

¿Sabías que Shakira estuvo en una telenovela antes de ser la superestrella que hoy conocemos? ¡Así como lo lees! Shaki fue actriz en algún momento de su vida.

Antes de que la “barranquillera” conquistara el mundo con su música y sus caderas, protagonizó un drama colombiano que ni la misma Shakira quiere recordar... pero que TV Azteca lo rescató para ponerlo en las pantallas de México.

En 1994, una muy jovencita Shakira, con solo 17 años, se metió de lleno en el mundo de las telenovelas.

Después de que su carrera musical no despegara como esperaba con el segundo álbum “Peligro”, se aventuró en “El Oasis”, un drama romántico que, aunque nunca alcanzó el estrellato, se convirtió en una pieza clave de la historia que pocos conocen de la artista.

¿De qué trataba “El Oasis” y cómo llegó a TV Azteca?

La trama de la telenovela era muy al estilo clásico de Romeo y Julieta: un amor prohibido entre Luisa María, el personaje que Shakira interpretaba, y el hijo del enemigo de su padre. Amor, odio familiar, y todo el drama de un “culebrón” que nos tenía pegados.

Lo curioso es que la telenovela se produjo en Colombia y, sin saberlo, la televisora mexicana TV Azteca la metió a su programación. Y ahí, entre tanto drama, estaba una Shakira que, sin querer, empezó a dejar entrever el talento que hoy nos tiene hipnotizados.

¿Por qué Shakira no habla de “El Oasis”?

Aunque esta telenovela le permitió mantenerse en el ojo público durante esa época, Shakira nunca ha sido fan de recordar esos días.

Y sí, aunque en su momento protagonizó esa historia con todo el corazón, ha confesado en varias entrevistas que la actuación nunca fue su vocación.

Pero, bueno, cuando no todo sale como planeabas, ¡te toca probar de todo! Y aunque no se considera la mejor actriz, lo que sí reconoce es que esa etapa le enseñó mucho, aunque la preferiría olvidar.

Crédito: Facebook/YouTube Shakira fue actriz y protagonizó una telenovela en Colombia

¿Por qué no se volvió a ver “El Oasis”?

A pesar de que Shakira intentó mantener su imagen intacta cuando su carrera musical despegó a principios de los 2000, rumores aseguran que compró los derechos de “El Oasis” en 2002 para evitar que la telenovela siguiera circulando.

Claro, esto nunca fue confirmado por la misma artista, pero los fans aún lo mencionan como un misterio. De cualquier forma, la telenovela protagonizada por Shaki se ha convertido en un mito. Y aunque algunos fragmentos siguen en YouTube, muchos se preguntan si ella realmente querría que lo viéramos hoy.