¿Cuál es la fecha límite para el pago de aguinaldo en 2023, según la Ley Federal de Trabajo?

El conocer nuestros derechos y el saber hacerlos valer, siempre tiene que ser importante. Por eso, es que aquí vamos a contarte cuál es la fecha límite para el pago de aguinaldo este año, según la Ley Federal del Trabajo.

Empecemos mencionando que, para este día falta muy poco y dentro de esta cuestión se incluyen a una buena cantidad de personas: trabajadores de base, sindicalizados, de base, eventuales e incluso, quienes cobran por comisión como puede pasar con agentes de seguros o vendedores que tendrán que tener su porcentaje correspondiente.

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¿Cuál es la fecha límite para el pago de aguinaldo, según la Ley Federal del Trabajo para el 2023?

La realidad es que las empresas van a tener que abonar el correspondiente aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre. Esto está estipulado por ley, como también se encuentra establecido que aquellas personas que no hayan cumplido un año de servicio, entonces van a tener derecho a que se les pague una parte proporcional al tiempo en que han desempeñado labores.

Considera también que, aquellas compañías que no cumplan con esta premisa van a hacerse acreedoras de una multa económica, que variará en la cifra. La misma va desde los 18.260 pesos a los 365.200, conforme al valor que ha dictado la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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La Ley Federal del Trabajo, indica que los trabajadores podrán acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde van a tener la asesoría gratuita correspondiente a su caso. Ahí también, se encargarán de interponer una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que puedas tener tus derechos en regla.