Así puedes calcular cuánto te toca de aguinaldo

Una de las prestaciones más gratificantes y que todos los mexicanos que perciben un salario esperan con ansias es el aguinaldo, el cual está establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87. Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo.

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El aguinaldo representa un recurso extra para aquellos trabajadores y trabajadoras que durante un año dieron su mejor esfuerzo; sin embargo, hay empresas que ante el desconocimiento de la gente pagan una suma menor a lo que establece la ley.

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Cabe mencionar que existe un tiempo límite para el pago del aguinaldo, así como un monto mínimo, de lo contrario es posible levantar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Cuándo deben entregar el aguinaldo? Como mencionamos anteriormente, la Ley Federal del Trabajo tiene estipulado que el aguinaldo deberá entregarse a cada trabajador antes del 20 de diciembre de cada año. El mínimo que establece la ley es de 15 días. Sin embargo, algunos empleados lo reciben en dos partes y no en un solo pago como lo marca la ley.

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¿Cómo calcular cuánto te toca de aguinaldo?

El cálculo del aguinaldo 2023 se obtiene del salario mínimo íntegro, de este modo se tendrá que dividir el salario mensual entre 30, posteriormente, esa cifra deberá multiplicarse por el número de días de aguinaldo que te correspondan, que en este caso son 15 como mínimo, aunque hay casos en los que corresponden a 30 o 40 días.

Si tu sueldo es de 10 mil pesos al mes y te corresponden 15 días de aguinaldo, la operación es la siguiente: 10000/30=333.33. Luego esa cifra hay que multiplicarla por 15, lo que da un total de 4 mil 999 pesos, por poner un ejemplo.

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¿Cómo calcularlo si aún no cumples el año laboral en la empresa?

Pero, ¿qué sucede si aún no has cumplido un año en la empresa donde trabajas? En ese caso, aún tienes derecho al aguinaldo, pero será proporcional al tiempo que llevas trabajando. Aquí está cómo calcularlo:

Calcula el aguinaldo estándar diario: Divide el monto del aguinaldo estándar (por ejemplo, $5,000) entre los días del año (365), lo que da como resultado $13.698 pesos.

Multiplica por los días trabajados: Luego, calcula los días que has trabajado en el año (por ejemplo, 180 días, que serían seis meses completos) y multiplica esta cifra por tu cuota proporcional de aguinaldo. En este ejemplo, serían 180 días trabajados multiplicados por $13.698, lo que da un total de $2,469.2 pesos. Este sería tu pago proporcional.