Ferka revela que Christian Estrada solo le ofreció 5 mil pesos para manutención.

¡Christian Estrada se encuentra en el ojo del huracán! El famoso fue invitado a un programa de entretenimiento, donde rompió el silencio sobre la polémica que lo ha rodeado desde hace varios meses tras su separación de Ferka, pues reveló que no ha podido ver a su hijo debido a que su expareja le está pidiendo una gran cantidad de dinero.

No obstante, Ferka no tardó en aclarar la situación. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la madre del pequeño explicó punto por punto lo que está sucediendo con respecto a la custodia de su hijo. “No estoy de acuerdo en las mentiras que se dijeron”, comenzó diciendo Ferka.

¿Qué dijo Ferka?

La actriz dejó en claro que el padre de su hijo parece estar más interesado en saber con quién se va de vacaciones que en su propio hijo. “Sí me da risa todo este teatrito que se armó (…) A mí de verdad no me interesa si está o no está, es totalmente libre de hacer lo que quiera como yo. Veo este relato y parece ser que está más enojado por con quién me voy a llevar de vacaciones por lo que debería estar preocupándose”, afirmó Ferka.

Además, la actriz también desmintió las acusaciones de Christian sobre el dinero que le estaría pidiendo. Ferka aclaró que nunca le ha pedido dinero al padre de su hijo y que ahora está pidiendo solamente lo que le corresponde a su hijo. Visiblemente molesta, la actriz dejó en claro que nunca ha dependido económicamente de Christian y que ha sido ella quien ha mantenido a su hijo.

Me da risa como si él en algún momento yo le hubiera pedido lana o él me hubiera dado lana en esos dos años y medio que estuvimos juntos. Mi gente jamás me mantuvo, jamás me pagó las vacaciones (…) Eso de 4 mil dólares de que se hablan son una sarta de mentiras muchos menos para mis cosas, yo soy una mujer que trabaja y siempre he sido económicamente independiente desde hace muchos años, yo tengo mi casa en la cual vivió, yo tengo mi camioneta en cual manejó, yo tengo todas mis cosas de las cuales también utilizó mi bienestar y mi estabilidad económica

¿Cuánto dinero le ofreció Christian Estrada a Ferka?

En ese cotexto, aclaró que nunca ha solicitado esa cantidad de dinero a su ex pareja y, con el permiso de sus abogados, desveló la verdadera oferta que le ofreció Christian Estrada, la cual fueron 5 mil pesos mexicanos.

Aunque él proclama tener derechos, también tiene obligaciones que no está cumpliendo (…) Además, les quiero contar algo porque ya tengo permiso. La semana pasada, su abogado se acercó a mí y me propuso 5 mil pesos. Eso ni siquiera cubre la colegiatura de mi hijo

