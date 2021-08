El duro mensaje de Fernanda Castillo a las personas antivacunas.

La villana de las telenovelas se convirtió en tendencia por el punzocortante mensaje que envío a quienes no desean inocularse contra el coronavirus.

Fernanda Castillo causó mucha polémica en redes sociales, luego de poner un controvertido mensaje dirigido a las personas antivacunas, por lo que fue criticada, pero aplaudida por otras personas.

Con el aumento de casos de Covid-19 variante Delta, hay muchas personas que han decidido no vacunarse, por lo que la actriz alzó la voz y pidió que se atengan a las consecuencias.

En su cuenta en Instagram, la protagonista de “El Señor de los Cielos” aseguró que las personas que deciden no ponerse la vacuna están en su derecho, pero que deben ser conscientes de las consecuencias.

La estrella propuso que las personas que decidan no ponerse la vacuna tendrían que ser rechazadas a la hora de recibir tratamiento en caso de que se contagien, pues darían oportunidad de salvar la vida a otra persona.

“Si usted rechaza vacuna, es un derecho. Háganos un favor y rechace también el tratamiento si se infecta de Covid-19. Así al menos, le deja el chance a otros de salvarse”, indicó Fernanda Castillo.

La controvertida petición de la actriz fue aplaudida por muchos de sus seguidores, incluso de famosos que aplaudieron su postura, aunque también tuvo muchos detractores quienes criticaron sus palabras.

El mensaje fue retomado por Eduardo Yáñez, quien también causó mucho debate: “Tal cual... Totalmente de acuerdo. Qué le importa, que la gente decida, que decida por ella y lo demás le valga, quién se cree”; “¿Y es que acaso los vacunados no contagian?”; “Me parece bien, si no quieren la vacuna por qué deben tener el tratamiento”; “El cuidado médico no se niega sépalo”; “Como ch***an con la vacuna”; “¿Y acaso alguien regala el tratamiento...? eso lo paga uno mismo”, fueron algunos comentarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no aprueba que la vacunación contra el Covid-19 sea obligatoria, aunque sí defiende la importancia de inmunizarse.

