Martín Urieta revela que Vicente Fernández ya había sufrido una caída.

Martín Urieta tuvo un gran último encuentro con Vicente Fernández.

Martín Urieta piensa que Vicente Fernández ya estaba enfermo, pues había sufrido una caída de acuerdo con lo que el propio cantante le confesó en su última reunión.

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Yo hace como un año le llevé a El Cigala, porque su sueño era conocer a Vicente; lo que sí nos contó fue que en una ocasión iba caminando por el campo y de repente la pierna ya no le respondió y se cayó

El cantante se despidió de su amigo en la última visita que le hizo.

Él excelente, siempre haciendo bromas y feliz. Una cosa que vi y se me enchinó la piel, fue que cuando nosotros nos metimos al coche dijo: ‘adiós, mi compositor predilecto’, lo tomé como una despedida

Martín Urieta no ha vuelto a ver al cantante

Y lamenta no poder tener comunicación con la familia de Vicente Fernández.

Están muy herméticos, no quieren decir nada. Yo hasta quisiera ir a verlo, pero si no me dejan entrar, va a estar difícil

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