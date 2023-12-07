FOTO: Cazzu presume a su pequeña Inti por primera vez

Cazzu y Christian Nodal están disfrutando al máximo de su nueva faceta como padres, ya que hace algunos meses le dieron la bienvenida a su pequeña Inti, de la cual se desconoce todavía su identidad.

Al igual que muchos famosos, Cazzu y Christian Nodal han sido muy cuidadosos con la identidad de su primera hija, ya que prefieren mantenerla alejada de los medios y los reflectores. Sin embargo, cada que pueden comparte detalles de su primogénita.

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La cantante argentina se ha mantenido muy activa en sus redes sociales desde que Inti llegó a este mundo y, hace unos días compartió algunas fotografías de sus vacaciones por Europa al lado del cantante sonorense y su pequeña hija.

En la mayoría de imágenes Cazzu aparece cargando a su bebé y los tres se muestran como una verdadera familia, hecho que sin duda alguna ha llamado la atención y ha desatado reacciones positivas entre los fans de ambos cantantes.

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¿Cómo luce Inti a sus casi 3 meses? El día de ayer, Cazzu compartió en sus historias de Instagram una imagen que conmovió a propios y a extraños, pues en ella aparece con Inti, quien definitivamente acaparó todas las miradas.

En la imagen, la trapera argentina aparece sentada a la orilla de la cama, mientras que en sus piernas estpa sentada su pequeña Inti, la cual se ve de cuerpo completo, aunque su rostro no se ve.

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Con esta fotografía, Cazzu dejó ver cómo luce su bebé a escasos días de cumplir tres meses de edad, esto sorprendió a sus fans, quienes aseguraron que ha crecido bastante.

Tem como não morrer de amor com uma foto dessas? 🥹💖



— Cazzu e Inti ☀️ via Instagram stories pic.twitter.com/4WM96wGdH4 — Portal Cazzu Brasil 🇧🇷 (@CazzuBr) December 6, 2023

¿Qué significa el nombre de Inti?

Así como han cuidado la identidad de su pequeña, Cazzu y Christian Nodal tampoco han confirmado su nombre, sino las especulaciones surgieron después de que el intérprete de "Ya no somos ni seremos", "Botella tras botella", "Cumbión dolido" y "Vivo en el 6", entre otras, apareciera con una joya que dice “Inti”, palabra cuyo significado hace alusión al Sol en quechua.