¡Nuestra querida Alex Garza deslumbró con sus outfits en Al Extremo!

Esta semana nuestra bellísima Alexita Garza impresionó a todos en Al Extremo, donde lució unos looks increíbles acompañados de accesorios que resaltaron su atractivo natural. Como cada semana nos presentó atuendos en tendencia y a continuación te mostramos las fotos que causaron gran impacto.

Este lunes nuestra bella Alexita ¡lució un look de impacto! dejando a todos con los ojos bien abiertos, ya que lució un hermoso vestido con tela tipo mezclilla con aberturas en la parte media. En este look los accesorios destacaron bastante bien, la gargantilla dorada hizo que su maquillaje luciera aún más especial, el cual hizo juego con sus tacones, además de optar por un peinado muy fresco.

Uno de los outfits que cautivo a todos fue el que uso el segundo día de la semana, demostrando que se puede lucir bella, fresca y radiante durante esta temporada donde el calor esta a todo lo que da. Optó por colores claros, en esta ocasión con un crop top blanco con aberturas en la cintura, dejando la espalda al descubierto y una falda con fusión de colores en tendencia.

A mitad de semana nuestra querida conductora Alex Garza, deslumbró en redes sociales con un vestido de mezclilla ajustado con una apertura por detrás de las piernas, pero lo que más destacó de este look fue el hermoso peinado de dos pequeñas coletas altas con un toque natural al usar el cabello ondulado acompañado de un labial rojo intenso que resplandeció su bella sonrisa y como accesorio principal fue un choker en color negro con una pequeña pluma colgando.

No hay duda de que la hermosa Alex Garza luce magnífica con cualquier outfit y esto lo demostró con un conjunto de estampado colorido tipo tie-dye que es una de las tendencias más atrevidas de la temporada. En cuanto al cabello, demostró que algo natural puede lucir hermoso y con estilo, ya que las ondas dejaron ver sus rasgos más lindos. Para los accesorios opto los colores dorados en anillos, así como en el increíble juego de collares que combino con todo el look.

¡Más que hermosa! Alexita Garza lució un vestido entallado en un color rosa muy clarito que dejaba lucir a la perfección su gran cuerpo. El peinado fue más que adecuado para este increíble look. Su hermosa sonrisa y sus bonitos ojos resaltaron sin necesidad de algún accesorio. No nos queda duda que nuestra conductora extrema, siempre deslumbra con todo.