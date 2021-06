FOTOS: Britney Spears explota frente a una corte.

Britney Spears está cansada de su padre y dice que esta traumada por los abusos que ha recibido.

El pasado miércoles 23 de junio del presente año, Britney Spears testificó ante una corte de los Estados Unidos, diciendo que la tutela que se inició hace 13 años es “abusiva”.

En su testificación comentó “Lo he dicho al mundo que estoy bien y feliz. Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir”.

Todo comenzó en el año 2008 cuando Britney se separó de su exmarido Kevin Federline. Existieron situaciones como los problemas de salud mentales que tenía y otras situaciones que la llevaron a recibir una tutela.

Esta tutela se conforma de dos partes, la primera es de su patrimonio y de todos los asuntos financieros que pudieran existir, la segunda literalmente es de ella “su persona “.

Por eso es que de acuerdo con las autoridades, su padre Jamie Spears tiene en su poder 60 millones de dólares y la vida de su hija.

Además de que la cantante Britney Spears haya tenido que recibir esta tutela por su comportamiento, la obligaron a tomar medicamentos tan fuertes, que la hacían sentir “borracha” ella misma dijo que era difícil mantener una conversación.

En la audiencia que mantuvo con la corte, dijo que estaba traumatizada y que quiere terminar esta terrorífica situación, que más que un beneficio es un daño a su persona.

Los abogados que la han apoyado en este lamentable proceso, le hicieron saber a Britney que puede pedir de manera legar el fin de esta tutela, por lo que se espera que inicie los trámites correspondientes a la brevedad.

La cantante también confesó que se siente avergonzada por no saber esto desde hace mucho tiempo.

Uno de los movimientos que han sido tendencia en las redes sociales es #FreeBritney que nació desde 2008, pero ha tomado fuerza a partir del lanzamiento del documental titulado “Framing Britney Spears” donde se abordan los conflictos que ha tenido Spears sobre la tutela.

Sus fans y amigos, buscan que recupere su vida completamente y le han brindado todo su apoyo.

Esperemos que pronto la princesa del pop Britney Spears salga de esta lamentable situación y que pueda vivir en paz.