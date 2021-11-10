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FOTOS: Todo lo que ha pasado con Chiquis Rivera y su regreso a México.
Nosotros pudimos hablar con ella y todo esto fue lo que nos dijo acerca de su divorcio y su regreso a nuestro país.
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera se ha convertido en una de las artistas más importantes de la música regional y sus relaciones se han vuelto un tema importante para el ojo público. ¿Qué fue lo que sucedió en su regreso a México? ¡Aquí te lo contamos!
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EL REGRESO DE CHIQUIS RIVERA A MÉXICO
Chiquis Rivera llegó a México para poder participar en los Premios de la Radio. En este importante espectáculo se premiará a lo mejor de la música regional mexicana y Chiquis Rivera sera una de las conductoras de esta gran noche llena música. Además, también interpretará su nuevo tema en el escenario de estos premios tan importantes. En su llegada a México, muchos medios quisieron hablar con ella. Los micrófonos de Venga La Alegría pudieron acercarse y Chiquis Rivera aseguró que se encuentra sumamente feliz de poder estar en México y que espera con ansías la noche de los Premios de la Radio para poder estar en el escenario nuevamente y poder cantarle a su público su nuevo tema musical. Además, también aseguró que los premios serán una noche sumamente importante para la música regional.
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QUE SUCEDE CON SU DIVORCIO Y CON LORENZO MÉNDEZ
Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez estuvieron juntos y su relación ha sido una de las más mediáticas y polémicas de la farándula y de la música regional. Muchos medios han asegurado que ella no se encontraba en disposición de firmar los papeles de divorcio y así terminar su relación con Lorenzo Méndez. Venga La Alegría aprovechó el momento para saber qué es lo que realmente sucede entre los dos artistas y su divorcio y Chiquis Rivera aseguró que ella está más que dispuesta para firmar los documentos restantes y poder dar por terminada la relación que tenía con el cantante de música regional.
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera
Chiquis Rivera