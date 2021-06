FOTOS: Diego Boneta es demandado por agredir a compañero.

Martín Bello demanda a Diego Boneta por lesionarlo. El actor ya emprendió acciones legales por daños producto de una escena violenta en ‘Luis Miguel: la serie’.

La fama de Diego Boneta explotó luego de su papel en Luis Miguel, la serie. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, pues el actor deberá enfrentar una demanda por parte de uno de sus compañeros de reparto.

Se trata del actor Martín Bello, quien interpretó al “tío Tito”, hermano del padre de Luis Miguel. El español dio a conocer para una revista que demandará a Boneta por haberse sobrepasado y agredirlo físicamente en una escena de la serie que no estaba planteada de esa manera.

Martín Bello narra cómo fue la agresión de Diego Boneta.

Bello, nacido en España, contó que recibió golpes de parte de Boneta en una escena en la que le cuenta al protagonista lo sucedido con su madre, Marcela Basteri. El actor asegura que Boneta lo golpeó de verdad y que eso lo mandó al hospital.

Según lo que contó Martín Bello, de acuerdo al guión, la escena en la que fue agredido era mucho más tranquila y por eso decidió hacerla él mismo y no utilizar un doble. Sin embargo, luego de grabar la toma 10 veces y de que Boneta lo golpeara de verdad, Bello se dio cuenta de los moretones que le habían quedado en el cuerpo a causa de la agresión.

Martín Bello demanda a Diego Boneta y productoras por lesionarlo en escenas.

El histrión aseguró que nadie se ha hecho responsable del incidente y mucho menos lo han ayudado con los gastos médicos que se han generado, pero sí expulsaron a su personaje de la historia.

“Me ve el doctor, me dice que me tiene que seguir dando fisioterapia, me regreso para España, salta la pandemia, me quedo en casa y no me llama nadie, no se preocupan de absolutamente nada...”

Martín Bello sufrió daños severos en su cuello.

Martín Bello explicó que tiempo después querían hacerle firmar un papel inadecuado porque realmente no le dieron apoyo para las severas lesiones que tuvo en el cuello y otras partes del cuerpo. El contrato decía que no le iban a pagar ningún gasto adicional que se generara de su interpretación en la serie.

“Mi abogado está llevando sobre todo la parte de los daños, porque aparte hay contrato”, dijo el actor, quien interpretó a ‘Tito’ Gallego en ‘Luis Miguel, la serie’.