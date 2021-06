FOTOS: Emir Pabón da sus declaraciones tras lamentable accidente.

Emir Pabón rompió en llanto al recordar el accidente automovilístico que sufrió junto a su esposa, y asegura que ambos están vivos de milagro.

Emir Pabón rompió en llanto al hablar del terrible accidente automovilístico que aún tiene a su esposa Stefanía de Aranda en terapia intensiva en un hospital de Houston, Texas, debido a una fractura doble en una pierna y a la espera de una cirugía que no ha podido practicarse por salvaguardar la vida de su bebé que viene en camino.

El vocalista del grupo Cañaveral estuvo en las instalaciones de Tv Azteca para la presentación de la campaña de los Juegos Olímpicos, pues es el productor y compositor del tema principal. Ahí, reconoció que si él y su esposa están vivos, es por un milagro.

“Me siento con muchos sentimientos, pero Dios es grande y yo tengo un ejemplo muy grande de mi padre y de mi madre, que nosotros somos guerreros, somos profesionales. Yo les dije ‘estoy con ustedes, soy equipo de ustedes, ahí voy a estar aunque no vaya a bailar, aunque no vaya a hacer lo que había preparado.’”

El cantante confesó que muchos colegas del medio artístico se mostraron preocupados por él.

“Estamos vivos porque Dios llegó a tiempo y es muy grande. Fue una situación muy fuerte y quiero agradecerle a Dios y a la vida, que me dieron una segunda oportunidad y aquí estoy por el público, por toda la gente, mis compañeros del medio que no le he podido responder, pero muchos amigos del medio que están muy preocupados se los valoro.”

Además, el artista confirmó que su esposa continúa luchando por su vida en el hospital.

“Tengo programadas muchas fechas médicas y tengo que estar al pendiente de mi esposa. Yo estoy operado de la muñeca, tengo una placa, tengo tornillos, estoy cosido, todo tiene un proceso, les pido muchas oraciones para mi esposa, porque todavía no la han podido operar de la doble fractura que tiene por otras complicaciones. El bebé está bien, pero no pueden operarla por muchas cosas que se pueden complicar.”