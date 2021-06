FOTOS: Famosos que han explotado contra la serie de Luis Miguel.

Algunas celebridades mexicanas han expresado sus molestias por la forma en la que han sido retratados en la serie de ‘El Sol’.

Desde que ‘Luis Miguel, La Serie’ fue estrenada la producción no ha dejado de dar de qué hablar. A pesar de que muchos espectadores aman la serie varios artistas del medio mexicano no han duda en demostrara su inconformidad con la serie.

Aunque algunos famosos no le dan importancia a cómo es que son retratados en la bioserie, algunos se han mostrado muy molestos ya que la manera en que fueron retratados les parece ofensiva y fuera de lugar. muchas de estas celebridades han usado las redes sociales para defenderse y dar su versión de la historia.

A Roberto Palazuelos no le gustó salir como el “chismoso” del cuento.

Recordemos que ‘El Diamante Negro’ fue uno de los primeros famosos en expresar su enojo por la forma en que la producción decidió narrrar su amistad con Luis Miguel. Le molestó tanto quedar como el “chismoso” de la serie que hasta amenazó con demandar a los escritores y cualquiera que estuviera involucrado con el desarrollo del proyecto.

Stephanie Salas furiosa tras el cuarto episodio de Luis Miguel, la serie.

“Mejor cuéntame una de Pinocho”, escribió la actriz en Instagram, causando un gran revuelo en las redes sociales. Sus seguidores, previo a este mensaje, habían señalado que “se acaba un episodio y todos al perfil de Stephanie Salas. A mí también me pareció como de Pinocho, pero rescato toda la importancia que tiene su hija. Igual ustedes son unas reinas y fin”.

Paty Manterola explota tras verse en ‘Luis Miguel, la serie 2'.

Paty Manterola dio su opinión en Instagram, sobre ‘Paola Montero’ en ‘Luis Miguel, la serie’. La exgaribaldi emitió un contundente mensaje ante la representación que se le habría dado en la bioserie de ‘El Sol’.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado: La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi.”



Escándalo en ‘Luis Miguel, la serie’ por personaje de Cristian Castro.

El personaje de Cris Valdés desató todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Y es que, algunas personas, comentaron que fue un retrato a Cristian Castro cuando recién comenzó su carrera musical. Marcos Valdés, hermano de Cristian Castro, explotó furioso en reciente encuentro con la prensa. El artista se enojó tras ver a Cris Valdés como un hombre afeminado y poco varonil.

“No se me hace justo que quieran ridiculizar a mi hermano. Mi hermano siempre admiró a Luis Miguel y no había que ridiculizarlo… mi hermano no habla así, es un hombre muy varonil, con mucho porte, con mucha personalidad y merece respeto”, expresó.

Issabela Camil revela los secretos de su relación con Luis Miguel.

El país o quizá el mundo quisiera saber todos los secretos de la relación que Issabela Camil tuvo con Luis Miguel, pero la única afortunada ha sido su hija. Antonia Mayer ha cuestionado a su mamá sobre el famoso noviazgo que tuvo con ‘El Sol’ y la actriz le ha dicho todo.

“Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar, su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones, es hermoso, no me lo quiero quitar de encima, a mis hijas siempre les voy a decir todo lo que quieran saber.”



Lucía Méndez confesó que fue el verdadero amor de Luis Miguel.

Lucía Méndez fue el verdadero amor en la vida de Luis Miguel, tal como lo cuenta el periodista Javier León Herrera en su más reciente libro “Oro de Rey”, donde asegura que el propio cantante así se lo confesó un día a la periodista Betty Pino. Pero, ¿qué dice la propia Lucía Méndez sobre esta versión?

“Yo nunca lo había dicho, jamás en la vida me atreví a hablarlo, pero sí sucedió y así fue. Fue padrísimo, divino y a todo dar. De pronto me dijo ‘eres el amor de mi vida’, yo me quedé helada”, confesó la actriz sobre su fugaz romance con ‘El Sol’.

Alejandro Basteri lanza indirecta a Luis Miguel tras ver bioserie.

El hermano del cantante se pronunció respecto al tercer episodio de la serie autobiográfica en donde ambos aparecen discutiendo y se exhiben las diferencias que ambos tenían en su juventud.

“Todo lo que vivimos es del corazón de las personas que más amamos. Gracias a Dios por darme la oportunidad de rodearme de quienes tienen principios, amor y sobretodo lealtad. Suena fácil pero no lo es, años de entender que hay quienes son reales o no.”

Stephanie Salas arremete contra Luis Miguel por sexualizar a su hija, Michelle Salas.

“Se vino toda esta bomba a partir del domingo por una escena innecesaria. Estuvo muy feo ver esa manera en la que se interpretaba una escena innecesaria. Creo que existe una ley donde ya no se debe divulgar el mal uso de una persona, en donde estas pasando a agredir su intimidad y cuerpo”.