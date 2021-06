FOTOS: Lele Pons y Guaynaa: ¿Listos para formar una familia?

¡Guaynaa y Lele Pons hablan sobre sus planes a futuro como pareja! Incluso revelan el número de hijos que les gustaría tener.

Aunque durante los últimos años se ha convertido en una de las influencers más importantes gracias a sus videos irreverentes y cómicos, Lele Pons ahora presenta una faceta diferente, donde el responsable es su novio, el también cantante Guaynaa. Quien la ha hecho sentar cabeza, pensar en boda y hasta en hijos. Así lo reveló en exclusiva para Ventaneando. Lele está tan enamorada que ya le dijo el mes en que ella desea que le entregue el ansiado anillo de compromiso.



“Yo ya me quería poner una sortija de pre-compromiso. Un anillo de promesa y después el anillo de compromiso. Yo no quiero una promesa, me lo das y me lo das. Yo le dije cuando tiene que ser, sino lo hace él, yo lo voy a hacer en vivo. No te puedo decir que mes le dije, porque eso es sorpresa. Pero él dijo que sí lo hacemos.”

Después de unos días de que la influencer Lele Pons aseguraba que solo quería tener tres hijos, su pareja, el cantante puertorriqueño Guaynaa, quiere por lo menos doblar el número.

“Yo quiero ser padre algún día en la vida. Es bonito crear una familia, me considero una persona, un muchacho muy familiar y con todo lo que está pasando en mi carrera, con mis canciones, con el disco y todo lo que viene, me siento feliz, me siento realizado y como te dije todo a su tiempo; me encantaría, y ya me vee...”

Cuando se le preguntó al puertirriqueño por qué se enamoró de la popular y bella influencer, esto fue lo que nos contestó:

“Yo soy un hombre romántico y apasionado, la mujer que está conmigo, yo la voy a enamorar hasta volverla loca, boda, cómo se llama cuando pasan 10, 25 años, bodas de plata, las de oro, todo eso. Puede ser ahora o cien años atrás, pero para amar hay que tener huev... porque esto es todos los días, es toda una decisión de todos los días, es un sentimiento, pero una decisión también.”