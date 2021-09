FOTOS | Te enseñamos los mejores looks de la Met Gala 2021.

Este lunes 13 de septiembre se llevó a cabo la Met Gala 2021, ¡y todos los famosos lucían espectaculares! Checa todas las fotos.

Luego de meses caoticos en todo el mundo luego de la pandemia, ¡la Met Gala volvió! Recordemos que el año pasado no pudo realizarse, así que fue en línea, ¡pero esta vez se logró! Te mostramos los mejores looks.

¿Qué famosos estuvieron en la Met Gala?

La Met Gala, es el evento mejor conocido como los “Oscares de la Moda”, se celebró este lunes en New York Fashion Week. Para esta edición, la temática fue una celebración de la moda americana. La exposición se llamó: “In América: A Lexicon of Fashion”. ¿Te la perdiste? Te dejamos las fotos de los looks que hicieron tendencia en redes sociales. Checa las imágenes AQUÍ,

Una de las invitadas fue la española Rosalía, ¡que por cierto fue su primera vez en esta gala! Lució un diseño de Rick Owens en color rojo, fue un short de talle alto del que colgaban flecos hasta los tobillos, escote en uve y hombros al descubierto, ¡espectacular!

Otra invitada de lujo fue Kristen Stewart, quien apostó por un Chanel. Escogió un conjunto de Alta Costura Primavera/Verano 2021. Su flequillo competía en atención con el diseño de la casa francesa. ¡Muy bella y mucha elegancia!

Sin duda una de las más criticadas esta vez, fue Kim Kardashian, y es que vistió completamente de negro! Cuando decimos completamente, ¡es en serio! Vistió un diseño de Balenciaga con el que ni siquiera pudimos ver su cara. ¿Te gustó su look?

Otra de las celebridades que nunca falla, es Kendall Jenner, quien lució un modelo de Givenchy con el que rindió tributo a la actriz Audrey Hepburn en My Fair Lady. El naked dress que lució sobre un body color piel, estaba lleno de aplicaciones de cristal en forma de estrellas y plantas. ¡Sin duda brilló!

El famoso que después de años de ausencia regresó con todo, Justin y su bella esposa Hailey Bieber. Él lució un traje de Drew House, mientras que ella modeló un vestido largo de terciopelo negro con escote de Saint Laurent.

Checa todas las fotos, ¡asistieron muchos famosos más!

