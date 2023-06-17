¡Estos fueron los impactantes looks de la guapísima Vanessa Claudio!

La belleza de Vanessa Claudio es deslumbrante con cada look que nos presenta día a día en Al Extremo. Cada semana nos sorprende más y más presentándonos lo más extremo de la televisión con cada outfit que usa. A continuación te presentamos las fotos que impactaron las redes de nuestra bella conductora.

Iniciamos la semana con un conjunto en color rosa con diferentes tonos, pero muy adecuado para estos días de calor y claramente ¡en tendencia! La falda era de una tela suave y con unos botones que le dieron el toque a la prenda. Nuestra bella conductora lució un peinado más recogido con una coleta alta y un maquillaje adecuado.

En esta ocasión nuestra Vanessa uso un vestido ¡hermosísimo! en color negro con vinipiel y aberturas en las caderas dejando lucir un poco más de ellas. Su cabello lució más estilizado, suelto y muy adecuado para el look total. Lo que más llamó la atención fue su gran mirada con esos bellos ojos que tiene nuestra conductora extrema. Claramente siempre da de que hablar en redes sociales y sus seguidores no hicieron esperar los comentarios como: "Tu belleza Vane, ilumina la pantalla y cada día estas mas hermosa!"