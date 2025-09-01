¡México va con todo! El equipo regresa para la revancha contra Estados Unidos en Exatlón Cup 

En poco más de un par de horas, el equipo mexicano regresará a Exatlón CUP, con la vista fija en la meta y con una única misión: llevarse la gloría. Tras un par de ediciones pasadas que nos han dejado un par de cicatrices, los atletas mexicanos regresan para cobrar la revancha frente al equipo de Los Estados Unidos. Paulette, Mario, Ernesto, Doris, Koke, Mati y todos los televidentes están a punto de encender la emoción para el inicio Exatlón CUP.

El gran inicio de Exatlón CUP

Serán cinco naciones las que se enfrentarán en esta en búsqueda de la copa de Exatlón CUP en punto de las 7:30 de la noche hora del centro de la Ciudad de México. Se encenderán una vez más las cámaras y los reflectores que nos traerán a casa las emociones y rivalidades más esperadas, pues en palabras de los atletas nacionales, él gran enemigo a vencer será el equipo de los Estados Unidos, aunque en entrevistas señalaron que existen fuertes competidores dentro de Alemania y Hungría.

La rivalidad con los Estados Unidos

Históricamente, dentro del ambiente deportivo, los duelos contra Estados Unidos siempre han generado gran expectativa, tanto para los atletas de alto rendimiento, como para los fans que vivimos día a día las emociones que nos ofrecen las distintas disciplinas. Para los atletas Doris, o Koke, este enfrentamiento es la oportunidad para que el Equipo de México pueda demostrar su nivel y potencial dentro de Exatlón CUP.

Aunque será cuestión de tiempo ver cómo se desenvuelve la competencia, lo que sí es un hecho es que cada uno de los próximos encuentros, nos traerán un sin fin de momentos llenos de adrenalina, dramatismo y encuentros únicos que llevará a cada uno de los atletas al borde, tanto física como mentalmente.