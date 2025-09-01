Triunfó en la cocina de MasterChef Celebrity y hoy representará a México en Exatlón Cup
Desde cocinar un delicioso postre, hasta hacer un grandioso circuito en Exatlón Cup. ¡Conoce más de Ernesto Cázares, una estrella de los realities!
¿Conoces todas las facetas de Ernesto Cázares? Te contamos todo sobre este atleta que conquistó a muchos en la cocina más famosa de México y ahora está de vuelta para Exatlón Cup.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
Ernesto Cázares nació el 31 de agosto del 1999, por lo que actualmente tiene 26 años y alcanzó la fama gracias a su gusto por el atletismo y por el parkour.
El parkour es una disciplina física que se basa en movimientos como saltos, carreras y equilibrio, los cuales se adaptan a distintos entornos con obstáculos y no hay duda de que Ernesto, es uno de los mejores parkouristas de México.
En el año 2017, se llevó a cabo la primera edición de Exatlón en México y Cázares fue uno de los participantes más queridos de la temporada.
Pero no solo fue uno de los más queridos, sino que su disciplina y trabajo en los circuitos de Exatlón, lo llevaron a ser el primer campeón del reality en su edición México.
Desde ese entonces, Ernesto ha quedado en la memoria y el corazón de los fanáticos del reality y, por supuesto, más puertas se abrieron para él en el mundo del entretenimiento.
En el año 2024, el atleta fue participante de MasterChef Celebrity 2024 y dejó en claro que se puede adaptar a cualquier tipo de reality, pues nuevamente logró conquistar al público.
Cázares fue el decimoquinto participante en abandonar la competencia de MasterChef Celebrity, es decir, que estuvo a muy poco de llegar a la gran final.
Al final de su participación en la cocina más famosa de México, el atleta comentó que se tenía muy poca fe en este tipo de reality; sin embargo, su resiliencia lo hizo llegar más lejos de lo que pensaba.
Quizás no sabías, pero Ernesto, además de participar en Exatlón México y en MasterChef Celebrity, también tuvo una épica participación en Enamorándonos.
Pero su participación no fue para encontrar pareja, sino para hacer amistades, pues ya sostenía una relación con su actual pareja, María Robles.
El amor entre Ernesto y María ha llegado muy lejos, pues siempre reflejan el amor que se tienen y comparten la crianza de su pequeño hijo.
¿Estás listo para ver nuevamente a Ernesto Cázares en los circuitos de Exatlón? ¡No te pierdas de su participación en representación de México!
¡Veamos a Ernesto en acción! Recuerda que hoy, 1 de septiembre, es el gran estreno de Exatlón Cup a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.
