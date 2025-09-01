inklusion logo Sitio accesible
Triunfó en la cocina de MasterChef Celebrity y hoy representará a México en Exatlón Cup

Desde cocinar un delicioso postre, hasta hacer un grandioso circuito en Exatlón Cup. ¡Conoce más de Ernesto Cázares, una estrella de los realities!

Por: Vanesa Olmos | TV Azteca Digital
Exatlón México
¿Conoces todas las facetas de Ernesto Cázares? Te contamos todo sobre este atleta que conquistó a muchos en la cocina más famosa de México y ahora está de vuelta para Exatlón Cup.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
Ernesto Cázares nació el 31 de agosto del 1999, por lo que actualmente tiene 26 años y alcanzó la fama gracias a su gusto por el atletismo y por el parkour.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
El parkour es una disciplina física que se basa en movimientos como saltos, carreras y equilibrio, los cuales se adaptan a distintos entornos con obstáculos y no hay duda de que Ernesto, es uno de los mejores parkouristas de México.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
En el año 2017, se llevó a cabo la primera edición de Exatlón en México y Cázares fue uno de los participantes más queridos de la temporada.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
Pero no solo fue uno de los más queridos, sino que su disciplina y trabajo en los circuitos de Exatlón, lo llevaron a ser el primer campeón del reality en su edición México.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
Desde ese entonces, Ernesto ha quedado en la memoria y el corazón de los fanáticos del reality y, por supuesto, más puertas se abrieron para él en el mundo del entretenimiento.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
En el año 2024, el atleta fue participante de MasterChef Celebrity 2024 y dejó en claro que se puede adaptar a cualquier tipo de reality, pues nuevamente logró conquistar al público.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
Cázares fue el decimoquinto participante en abandonar la competencia de MasterChef Celebrity, es decir, que estuvo a muy poco de llegar a la gran final.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
Al final de su participación en la cocina más famosa de México, el atleta comentó que se tenía muy poca fe en este tipo de reality; sin embargo, su resiliencia lo hizo llegar más lejos de lo que pensaba.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
Quizás no sabías, pero Ernesto, además de participar en Exatlón México y en MasterChef Celebrity, también tuvo una épica participación en Enamorándonos.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
Pero su participación no fue para encontrar pareja, sino para hacer amistades, pues ya sostenía una relación con su actual pareja, María Robles.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
El amor entre Ernesto y María ha llegado muy lejos, pues siempre reflejan el amor que se tienen y comparten la crianza de su pequeño hijo.
Crédito: Instagram @ernest.cazares
¿Estás listo para ver nuevamente a Ernesto Cázares en los circuitos de Exatlón? ¡No te pierdas de su participación en representación de México!
Crédito: Instagram @ernest.cazares
¡Veamos a Ernesto en acción! Recuerda que hoy, 1 de septiembre, es el gran estreno de Exatlón Cup a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.
Crédito: Instagram @ernest.cazares

