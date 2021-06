Muere la mamá de Francely Abreu, exintegrante de La Academia.

Francely Abreu, exintegrante de La Academia, está de luto tras el fallecimiento de su mamá. La yucateca anunció la noticia esta tarde a través de un emotivo comunicado en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todas las personas que se mantuvieron cerca y pendientes de mí y de mis hermanos por todo este tiempo. Este último año mi mamá se encontraba luchando por su salud en un estado muy delicado”, comenzó la cantante vía Instagram.

“El día de hoy, mi mamá ya no se encuentra físicamente conmigo, y a pesar de que mi mente trata de hacer esto un momento doloroso, no puedo sentir más que felicidad por todo lo que me quedó de mi jefecita”, continuó la mexicana para después recibir múltiples mensajes de aliento por parte de sus fanáticos.

Francely también agradeció el apoyo de sus fanáticos desde el primer día en que pisó La Academia.

“Muchas gracias por sus mensajes, pero quisiera tomarme un tiempo de esto por ahora”, concluyó.

Así fue la despedida de Francely de La Academia

Fue a finales de 2020, cuando Francely decidió abandonar La Academia por voluntad propia. La participante se despidió de los jueces y de sus compañeros al borde de las lágrimas.

“Formamos una maravillosa familia… si pongo las cosas en una balanza, mi mamá me pesa más. De todo corazón, quiero regresar con mi mamá. Estoy sumamente agradecida”, expresó para millones de televidentes en casa.

En su momento, la exacadémica recibió un permiso para viajar de la Ciudad de México a Mérida, y así estar con su mamá durante una operación de tumor en el cerebro.

Ahora, la querida Francely enfrenta una de las pruebas más difíciles de su vida, pero estamos seguros que afrontará esta etapa con mucha fortaleza.

Recordemos que Francely destacó en La Academia por su gran habilidad para tocar el ukulele, potente voz y ojos azules que se ganaron a los televidentes mexicanos.

