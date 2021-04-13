Frida Sofía: Enrique Guzmán confiesa la existencia de contundentes pruebas para desmentir abuso sexual a su nieta.

La polémica continúa invadiendo la vida de la Dinastía Pinal tras las recientes declaraciones de Frida Sofía por abuso sexual. El ataque entre los artistas también continúa en las redes sociales, donde múltiples internautas también tienen su postura al respecto.

Todo comenzó cuando la intérprete de Ándale, confesó que fue agredida sexualmente por su abuelo Enrique Guzmán a la edad de 5 años.

La respuesta del rockero no se hizo esperar, pues en su momento, se presentó en nuestro programa Ventaneando para desmentir a su nieta.

Al borde de las lágrimas, Don Enrique contó que nunca tocó a la hija de Alejandra Guzmán. Las cosas no quedaron ahí, pues el cantante también lanzó un contundente tweet en este día.

Y es que, el intérprete de Tu Cabeza En Mi Hombro, tiene pruebas contundentes para desmentir a su nieta.

“Nunca le he puesto la mano encima ni a Frida, ni a alguna de mis nietas que adoro. Tengo mil modos de comprobarlo. Cuídate, Frida. Pide ayuda”, expresó el artista a través de sus redes sociales.

Nos enlazamos con Luis Enrique Guzmán, quien nos reveló que la familia se encuentra rota tras las declaraciones de Frida Sofía.

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Nunca le he puesto la mano encima ni a Frida ni a alguna de mis nieta que adoro. Tengo mil modos de comprobarlo. Cuídate Frida pide ayuda! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 13, 2021

Frida Sofía confiesa que también tiene pruebas para comprobar los tocamientos de su abuelo

Los ataques entre la Dinastía Pinal subieron de tono en todas las plataformas digitales, pues Frida Sofía publicó una foto donde se le vio aterrada por convivir con su abuelo a muy temprana edad.

“Para todos los que quieren pruebas... perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad, pero una foto dice más que mil palabras”, escribió la joven debajo de una imagen que ganó 51 mil corazones rojos en tan solo unas horas.

Tal parece que Frida Sofía y Enrique Guzmán quieren llevar el polémico caso hasta las últimas consecuencias, pues ninguno da tregua en su contundente enfrentamiento.

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