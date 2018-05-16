Sarp Cesmeli es un hombre apuesto y aventurero, un esposo y padre ejemplar, que muere en un accidente marítimo, en el que sólo su amante, Sirin, es quien puede hacer que la verdad salga a la luz.

Despreocupado y con muy buen humor, aunque, se toma muy en serio su gran necesidad por cuestionarlo todo.

Amante de la fotografía y escalar montañas, atesora una colección de álbumes de música de todo el mundo, todos estos; pasatiempos de un hombre curioso que disfrutaba de la vida.





A cuatro años de su trágica muerte, Sarp se mantiene vivo gracias a los recuerdos y el gran amor de su esposa, Bahar, a quien injustamente engañó con su media hermana, Sirin.