Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Sarp Cesmeli

Un hombre alegre y aventurero que vive a través del recuerdo y el amor de su esposa.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Tv Azteca Digital

Sarp Cesmeli es un hombre apuesto y aventurero, un esposo y padre ejemplar, que muere en un accidente marítimo, en el que sólo su amante, Sirin, es quien puede hacer que la verdad salga a la luz. 

  

Despreocupado y con muy buen humor, aunque, se toma muy en serio su gran necesidad por cuestionarlo todo. 

  

Amante de la fotografía y escalar montañas, atesora una colección de álbumes de música de todo el mundo, todos estos; pasatiempos de un hombre curioso que disfrutaba de la vida. 


  

A cuatro años de su trágica muerte, Sarp se mantiene vivo gracias a los recuerdos y el gran amor de su esposa, Bahar, a quien injustamente engañó con su media hermana, Sirin. 

  

   

fuerza de mujer
fuerza de mujer

Galerías y Notas Azteca UNO