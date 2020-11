ENTÉRATE EN FOTOS | Sarah Kohan, la esposa del “Chicharito” enfurece en redes por esta polémica razón.

La modelo alzó, y muy fuerte, la voz ante comentarios que involucran a su hijo.

El pasado 5 de octubre el futbolista mexicano, Javier “Chicharito” Hernández y su esposa, la modelo Sarah Kohan, se convirtieron en padres por segunda ocasión y celebraron la llegada de su pequeña hija Nala a través de sus redes sociales.

Pero no todo es felicidad para la pareja, ya que se han visto afectados por los rumores de usuarios que aseguran que Diego Dreyfus, coach y amigo del “Chicharito” es el verdadero padre de Noah, primogénito de Javier y Sarah, producto de una supuesta infidelidad de la modelo.

La maniquí australiana utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación con un contundente mensaje: “No tendría que explicar nada, pero las cosas en los medios se salieron de control. Estoy cansada de los mensajes que señalan que Diego es el padre de Noah, solo por el color de sus ojos. ¡Su padre es Javier! Yo ya estaba embarazada de Noah cuando conocí a Diego en Lodres. Noah tiene los ojos del mismo color que mi madre. Fin de la historia, dejen de molestar a mi familia”

Sarah no fue la única en utilizar sus redes sociales para responder a los polémicos señalamientos, pues Diego escribió un tuit para repeler dichos rumores: “Si vienes a visitar mi perfil con respecto a la carrera de cierto futbolista que no nombraré (@CH14_ jajajajajaj), quiero que sepas que mis servicios como destructor profesional de carreras CHING**AS está disponible. Pero requiero EXITOSOS, no pend***tos como tú comprenderás!”, señaló el coach.

En lo deportivo las cosas tampoco han sido sencillas para el mexicano, pues en su primera temporada en Los Angeles Galaxy el mexicano ya ha sufrido lesiones que le han costado un bajo rendimiento y la poca actividad ha traído críticas por parte de los fans que cuestionan la relación que mantiene con su entrenador.

Diego tampoco perdió oportunidad de responder ante tales señalamientos: Me encanta la mente simplista de muchos pseudo fans de fútbol que solo repiten la misma frase “destruiste su carrera” y me siguen dando fama. Gracias!!! Rodando por el suelo de risa. Este es el virus de México, el que critica desde una vida fracasada y sin logros”.

“Sería chin**n que el mexicano al ver a otro mexicano trabajando y rompiéndola fuera del país, sintiera orgullo y ganas de apoyar hasta cuando no está en su mejor momento. Especialmente cuando no está en su mejor momento! Pero no hay bronca, yo uso el ‘hate’ como gasolina”, agregó.

Javier Hernández y Sarah se casaron en secreto en marzo del 2019 en California, Estados Unidos, hecho que el crack confirmó a través de su cuenta de Twitter, mientras que la maniquí hizo lo propio con una historia en Instagram. El registrador del condado de Chula Vista reveló que la pareja contrajo nupcias el 20 de marzo del año pasado.

El primer hijo de la pareja llegó el domingo 16 de junio de 2019 en Londres, Inglaterra, a quien llamaron Noah. Por este motivo el “Chicharito” no asistió a la Copa Oro 2019.

Fue en abril que Sarah y Javier dieron a conocer que estaban esperando a su segundo hijo, y mediante un video en su canal de YouTube adelantaron que su bebé nacería los últimos días de septiembre o los primeros de octubre. El futbolista quiso enterarse del sexo de su bebé en cuanto fuera posible, mientras que Sarah decidió esperar hasta el parto.