FOTOS | Después de 20 largas temporadas el reality reality show “Keeping Up With The Kardashians” llega a su fin.

Kim Kardashian fue la encargada de dar a conocer la noticia al mundo.

Luego de 14 años al aire, Keeping Up With The Kardashians llegará a su fin, así lo anunció Kim Kardashian en un comunicado a través de su cuenta de Twitter.

La temporada 21, la última de esta serie de telerrealidad, llegará a principios de 2021.

“Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas -que han derivado de este show-, estamos más que agradecidos con todos los que nos han visto durante todos estos años; los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, escribió Kim en su mensaje.

Kim también agradeció al productor ejecutivo del programa Ryan Seacrest, además reconoció al equipo completo, a los socios, personas y empresas que formaron parte del reality.

En 2019 Kourtney, la mayor de las Kardashians dijo que ya no quería seguir grabando luego de asegurar que se sentía acosada y presionada por sus hermanas “La vida es corta y no todo se basa en grabar este programa” dijo Kourtney a sus hermanas.

De acuerdo con un portal de EE.UU. los problemas que Kim ha tenido con su esposo, el rapero Kanye West, no aparecerán en el programa. El mismo medio asegura que desde que Kanye comenzó a hacer publicaciones sin sentido, Kim decidió que esta parte de su vida no formaría parte de “KUWTK”.

Otro factor que podría haber influido en esta decisión es que la pandemia por coronavirus no ha favorecido los datos de audiencia.

“Keeping Up With The Kardashians” se estrenó el 14 de octubre de 2007 cuando la mayoría de los miembros de la familia eran desconocidos. Sólo Kim había aparecido en algunos episodios de “The Simple Life” la serie de su amiga, la millonaria, Paris Hilton.

El apellido Kardashian era conocido por el patriarca de la familia, Robert Kardashian, abogado defensor del deportista y actor O.J. Simpson en su juicio por asesinato. Robert murió el 30 de septiembre de 2003 a los 59 años de edad a causa de un cáncer de esófago.

Las primeras temporadas giraron alrededor de Kim, quien era la hermana más famosa de la familia Kardashian/Jenner, aunque su fama creció después de su video escándalo junto a su entonces novio, el rapero Ray J.

El reality se centra en las vidas de la familia: Kim, Kourtney, Khloé, Rob Kardashian, Kris, Kendall, Kylie Jenner, Scott Disick y Caitlyn Jenner, este último comenzó como el padre de Kendall y Kylie, además de ser el esposo de Kris, pero el exatleta olímpico se alejó del programa luego de cambiar de sexo de Bruce a Caitlyn.

Las Kardashian/Jenner son algunas de las mujeres más famosas del mundo con millones de seguidores en sus redes sociales. Han construido un imperio en el mundo de la moda y belleza con sus marcas y Kendall como modelo.

El reality ha dado para crear numerosos spin-offs, como “Kourtney and Khloé Take Miami”, “Rob&Chyna”, “Life of Kylie”, “I Am Cait”, entre otros.