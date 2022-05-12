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FOTOS | Eleazar Gómez presenta proyectos después de momentos complicados.

El cantante mexicano visitó el foro de Ventaneando para presentar su nueva canción acompañado del talentoso productor Milo Campos para platicarnos.

Por: Redacción Azteca UNO

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