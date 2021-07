FOTOs: Kalimba asegura que la gira de OV7 no está cancelada.

El cantante confesó que sí hubo diferencias entre los integrantes del grupo y harán su tour de 30 aniversario cuando pase la pandemia.

Kalimba asegura que la gira de OV7 solo está pospuesta, no cancelada. El cantante confesó que sí hubo diferencias entre los integrantes del grupo y harán su tour de 30 aniversario cuando pase la pandemia.

“La diferencia de pensamiento fue que algunos pensaron que deberíamos reprogramar la gira, otras pensamos que no sabemos cuándo se hará, no hay un pleito, lo platicamos en una mesa inclusive y cada quien empezó a ver por su vida, a veces nos hartamos entre nosotros en treinta y tantos años de OV7, no es nada nuevo”

El músico reveló que no es la primera vez que hay diferencias con sus compañeros artistas para que OV7 esté cancelado: “primero la empresa que nos contrató tendría que haber sacado un comunicado... la gira está pospuesta y OV7 no está acabado porque los siete integrantes de OV7 gracias a Dios estamos vivos”.

“Ese adelanto se nos dio para una gira que ahorita está pendiente por esa misma razón no había un razón legal y obligatoria de regresar ese dinero.”

Kalimba admite que sí hubo diferencias entre sus compañeros de OV7.

El cantante reveló que los integrantes de OV7 tuvieron diferencias sobre realizar o no la gira de aniversario de la agrupación.

Kalimba confesó que OV7 seguirá existiendo y confiesa que no es la primera vez que el grupo tiene un descauerdo. También resaltó que no tener mánager complica que los integrantes se puedan poner de acuerdo.

Kalimba tiene Coronavirus por segunda vez

Kalimba tiene Coronavirus por segunda vez, pero se siente mucho mejor que la primera vez y asegura que a pesar de tomar los tratamientos que le recomienda el médico al pie de la letra, él los complementa con Chaga.

“Estoy muy bien, la vez pasada estuvo más fuerte, me sentí muy mal... ahora tuve una gripe fuerte como de tres días, pero muy leve la verdad, de ahí para acá solo tuve que ser paciente.”