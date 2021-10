FOTOS: Ninel Conde se encuentra en una disputa con su ex para ver a su hijo.

Los problemas se le acumulan a la artista mexicano, ya que, aunado a la fuga de Larry Ramos, ella tiene problemas para vera a su hijo.

Ninel Conde es una de las celebridades que no han dejado de sonar desde los últimos meses. Desde que su pareja, Larry Ramos se fugó de la justicia americana en la ciudad de Miami, los problemas se le han duplicado a ella. Ahora parece que todo va a peor.

Según algunas fuentes, Ninel no podía salir de los Estados Unidos debido a que Larry Ramos sigue prófugo. Se especulaba que las agencias de investigación americanas le habías sugerido no dejar el país para seguir colaborando en la búsqueda y captura de su pareja. Por varios meses, ella se mantuvo allá.

Te puede interesar: FOTOS: Bárbara de Regil se encontró a Arnold Schwarzenegger en el gimnasio.

Ninel organizó una gira por distintas ciudades del país del norte. Lamentablemente para ella, esta fue un fracaso. Incluso, en una ocasión, la cantante no salió al escenario debido a los pocos asistentes que se presentaron al show. Tiempo después, sin mayor problema, Ninel volvió a México.

La vuelta de la cantante a nuestro país fue consecuencia del cumpleaños de su hijo. Se presentó en la ciudad de Guadalajara con esperanzas de poder pasar tiempo de calidad con su hijo. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba. Su ex pareja, Giovanni Medina se aseguró que su hijo no quisiera tener nada que ver con ella, al menos es lo que expresa en sus palabras. El juez que dio el dictamen para que ella pudiera ver al niño, tampoco ha dado soluciones, por lo que la artista está cerca de tirar la toalla.

Poco ha agregado más ante los medios. Ninel Conde sigue en México, manteniendo poca fe en que las cosas se solucionen. En cuanto al caso de Larry Ramos, parece estar al margen de lo que está sucediendo. Por ahora, su mente está enfocada en poder estar con su hijo.