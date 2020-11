Se le fue la lengua: La indiscreta revelación de Erika Buenfil sobre su affair con Luis Miguel.

La estrella de la pantalla chica ventiló el amorio que tuvo con el “Sol”.

Es bien sabido que el cantante Luis Miguel es un rompecorazones, mujeres de todas partes del mundo han caído ante los encantos del intérprete, pero en esta ocasión fue la actriz Erika Buenfil quien dio detalles de su romance con “El Sol”.

La reina de TikTok mexicana acudió a un programa en el que contó un poco sobre su relación con Luismi a principios de los 2000s.

“Es un caballero en toda la extensión de la palabra. Es perfeccionista, muchísimo, pero sí lleva una continuidad perfecta en parte del galanteo, si se dice así la palabra; de la conquista. Todo el momento parece que estás en un videoclip; no puede ser. La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. Lo hace todo muy bien, esa parte del galanteo de la conquista”, reveló Buenfil.

La actriz contó una anécdota el día que fue a la playa con “Micky” a pasar un rato y disfrutar de su relación.

“El elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorito. Recuerdo que fui a Acapulco a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí. Bajé de una escalera y lo veo en un coche blanco recargado con una camisa blanca”, agregó.

Aclaró que nunca fueron novios, vivieron un affair sin etiquetas, pero fueron muy buenos momentos los que compartieron. También reveló que es un hombre encantador que todo el tiempo huele bien y siempre está bien vestido.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás (su hijo). Él también estaba libre”, señaló. “Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas”.

Erika también confesó que, entre los muchos detalles del cantante hacia ella, una vez “El Sol” le cantó una canción de Sin Bandera porque días antes ella le había dicho que era su favorita.

Agregó que recuerda con cariño los momentos que vivió junto a Luis Miguel: “Él sabe, es un caballero. Todo era bonito y fue un momento precioso. La brisa del mar era perfecta, la música, él… hasta la lluvia era bonita. Fue un momento precioso, un cuento de hadas”.

Erika y Luismi se conocieron en uno de sus conciertos en Monterrey. “No me quería quedar sin ver a Luis Miguel. Era muy curioso (...) Sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí. No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice este movimiento (levantar la mano para saludar), pero para saludar al músico”, reveló en una entrevista.