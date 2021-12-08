Gana rifa en la posada y sus amigos lo llevan cargando por estar borracho.

Un hombre regaló divertido espectáculo a los asistentes de una posada sin darse cuenta, ya que su estado de ebriedad lo dejó dormido en una silla.

El sujeto se ganó dos obsequios en la rifa de la posada; sin embargo, no pudo recogerlos tras pasarse de copas.

Para su suerte, un grupo de amigos llegó al rescate, levantando al joven con todo y silla para llevarlo a recoger sus regalos.

En el video, difundido en Facebook por Hernán Baez, se puede observar al grupo de amigos levantando al borracho hasta llegar al escenario de la posada.

Al ritmo de la canción Rock DJ de Robbie Williams, todos los invitados aplaudieron y gritaron ante el divertido momento, pero el borracho no abrió los ojos en ningún momento.

Te puede interesar: Niño se viste de su abuelito para expresarle que es su superhéroe.

Video de borracho ganando rifa se viraliza en internet

El video del borracho cuenta con 43 mil reacciones por parte de los internautas, quienes se sienten identificados con su grupo de amigos.

“Esos sí son compas”, “Sí hay compañerismo” y “Que buenos amigos”, escribieron algunas personas en la caja de comentarios del video.

El momento termina con el borracho dormido en la silla junto a sus regalos: una bocina y una cobija. Todo el grupo de amigos se toma una foto del recuerdo mientras suena la canción Borracho de Genitallica amenizando el momento.

Sin darse cuenta, el borracho recorre todo un pasillo cargado en una especie de pasarela, pero no se mueve en ninguna parte del video.

Finalmente, el joven regresa a su asiento con sus obsequios y el grupo de amigos cubre su espalda con un abrigo para dejarlo dormir en paz.

También te puede interesar: Maestro hace cumbia para alumnos reprobados. (VIDEO)