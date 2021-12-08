Niño se viste de su abuelito para expresarle que es su superhéroe.

En un acto de ternura y admiración, un pequeño se volvió viral en las redes sociales al vestirse como su abuelo de chofer y hacerlo ver como un auténtico superhéroe.

Una muestra de ternura y amor mostró un niño al decidir celebrar su cumpleaños con la temática del oficio de su abuelo. Mitzi, mamá del pequeño, tuvo la ayuda de sus familiares para lograr la petición de su hijo en una fiesta que se llevó a cabo en Matamoros, Tamaulipas.

El niño se vistió como un conductor de autobús, con una camisa blanca, corbata y su respectivo gafete con nombre, foto y cargo de la empresa. Por su parte, el abuelo Otilio también se puso su uniforme posaron juntos y compartió las fotos en Facebook.

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Foto de nieto y abuelo choferes se vuelve viral

La foto del señor Otilio ya tiene miles de "me gusta", decenas de comentarios y ha sido compartida innumerables veces en la red social.

"Después de ya no sé cuánto tiempo de no usar corbata; solo por cumplirle a mi güero en su cumple. Verlo feliz es lo mejor de esta vida. Felices primeros seis añitos", escribió el abuelo en Facebook.

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