Sebastián Zurita está orgulloso de aparecer en ‘Luis Miguel, la serie’.

Sebastián Zurita interpreta a Alex Gallego en la serie de Luis Miguel.

Sebastián Zurita será el actor que dé vida a Alex Gallego Basteri en la tercera y última temporada de 'Luis Miguel, la serie'. Este papel le permitió valorar más sus experiencias personales en su vida en el mundo del espectáculo, a diferencia de 'El Sol'.

Creo que eso es un mundo de nosotros, que nadie se acuerda de lo que pasa detrás de cámaras y nada más ven el resultado, eso es bien interesante. Para mí entrar en esta nueva etapa y cerrar el ciclo es una oportunidad

El hijo de Humberto Zurita aseguró no conocer al intérprete de 'Por debajo de la mesa'; sin embargo se ha dado cuenta que muchos de los mitos que se crean alrededor de una persona no son reales, sobre todo cuando vienes de una carrera en el medio desde niño.

Yo siempre lo he dicho que cuando yo empecé mis papás me dieron chance de hacer una novela y luego dijeron ‘no, vas a ser niño, vas a disfrutar tu niñez y vas a tener toda una vida para trabajar’

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Sebastián Zurita cree que Luis Miguel no puede desapegarse de su imagen de éxito

Precisamente por haber trabajado sin parar desde niño, Sebastián Zurita piensa que Luis Miguel no puede separarse del éxito que camina con él desde esa etapa de su vida.

Creo que eso es lo difícil, creo que el poder desapegarte de la imagen del éxito (en este caso Luis Miguel), de estar trabajando desde niño, de ser una estrella desde niño, esa presión es durísima, entonces creo que sí puedes ver ese lado oscuro que hay dentro de nuestro medio

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