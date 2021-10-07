Salvador Zerboni asegura que Alejandra Guzmán es un “encanto de madre”.

En los tiempos en que Frida Sofía era una niña, Salvador Zerboni sostuvo una relación sentimental con Alejandra Guzmán y según lo que vivió con ella, la rockera convivía, jugaba, cuidaba y procuraba de su hija en todo momento.

Había serpentinas, feria, pura cosa linda, obviamente de repente echábamos una copa, nos fumábamos un cigarro y por ahí andaba el chilpayate corriendo, como cualquier reunión familiar, ¿no?

Al actor le parece que "quieren echarle tierra" a un asunto que desde su punto de vista no existió, pues la hija de la cantante llevó una infancia normal, al menos en la parte que le tocó vivir junto a ella.

Ahora ya en los temas personales, pues la verdad no sé si son reales, yo creo que hay que atender la opinión de todos; sin embargo no satanizar porque yo no viví nada malo con ella... para mí es un encanto de artista, de mujer y de madre

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Salvador Zerboni ama las tradiciones mexicanas del Día de Muertos

En otros temas, Salvador Zerboni dijo amar las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, por eso fue al Festival de Horror que se lleva a cabo en Real del Monte, Hidalgo.

Yo soy muy fanático de todas las festividades que tenemos en México, de nuestras tradiciones; ahora está la mezcolanza entre Día de Muertos y Halloween, me parece fenomenal porque ambas son lindas

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