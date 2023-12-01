Ginny Hoffman rompe el silencio sobre la demanda por omisión de Daniela Parra

Después de haber sido citada a declarar en la Fiscalía, a raíz de una denuncia presentada por Daniela Parra por el delito de omisión, en relación al abuso sexual que Héctor "N" cometió en contra de su hija Alexa, Ginny Hoffman rompe el silencio y comparte con Ventaneando qué fue lo que realmente pasó en dicho citatorio.

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¿Qué dijo Ginny Hoffman?

Al respecto, Ginny Hoffman dijo que “era un citatorio que yo tenía, pues me presenté, es un citatorio de una demanda que interpuso Daniela Parra en contra de mí por omisión. Ella dice que yo no denuncié a tiempo los delitos que cometió su papá, entonces yo me presenté con las autoridades como debe de ser, citaron a mi hija también, ella se presentó y ya declaramos y está en manos de las autoridades, ellos deciden”.

¿Qué opina sobre las críticas en su contra?

Y sobre las críticas que ha recibido, sobre todo en redes sociales, Ginny aseguró que jamás utilizaría a su hija para afectar a Héctor "N". “Jamás mentiríamos con una cosa así, o sea, imagínate tú, ¿en qué cabeza?, ¿qué mamá puede poner a su hija de por medio, ante una situación así de asquerosa? No me cabe en la cabeza”.

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¿Qué dijo sobre la apelación de Héctor "N"? También habló sobre la apelación que Héctor "N" presentó en contra de su sentencia de 10 años y seis meses de cárcel, en torno, a que la tercera sala penal se declaró incompetente para resolver.

“Aquí no se habla de ninguna incompetencia, antes de comenzar el juicio ellos interpusieron un amparo y lo que pasa es, que esta sala de magistrados son los que ya habían decidido de ese amparo, de esa apelación, entonces, por ética, ellos dicen: ‘Nosotros ya conocemos de este caso, no podemos resolver porque ya resolvimos en alguna ocasión. Por ética, por profesionalismo, se lo pasamos a otra sala para que ellos deliberen’”, recalcó y aseguró que los magistrados han actuado con una rectitud y profesionalismo impresionante.

Ginny Hoffman acudió a un evento donde se recolectaron víveres para los damnificados de Acapulco por el huracán “Otis”.

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