Estos dos actores de Grey’s Anatomy están casados en la vida real.

Una de las series más exitosas de los últimos tiempos, es el drama médico Grey’s Anatomy, que hasta el momento tiene 17 temporadas completas. Tuvo su comienzo en el 2005, y a lo largo de los años, los fieles seguidores han logrado ver a muchos actores.

Además, en ciertas series de televisión, algunas estrellas que dan vida a los personajes ocasionalmente tienen algún vínculo fuera de pantalla. Incluso se han revelado casos en los que padres e hijos, hermanos o esposos comparten el set en algún proyecto.

Tal es el caso de Grey’s Anatomy, ya que dos de los actores del drama son esposos en la vida real; sin embargo, nunca compartieron la pantalla en alguna escena debido a que ambos pasaron por la serie en temporadas diferentes con papeles de personajes invitados.

Hablamos de Hilarie Burton, quien interpretó a la Dra. Lauren Boswell, una cirujana que llegó a Grey’s Anatomy en la temporada 9, para realizar una operación especial a una paciente de pediatría, durante su participación, mantuvo una relación ocasional con Arizona Robbins.

Esta gran actriz, es la esposa en la vida real de otro actor que pasó por Grey’s Anatomy, Jefrey Dean Morgan.

Por su parte, Morgan le dio vida a Denny Duquette, un paciente que llegó al Grey Sloan en el episodio 13 de la segunda temporada del drama médico, muy recordado por convertirse en el interés amoroso de la Dra. Izzie Stevens.

El amor entre los dos personajes

Morgan y Burton se conocieron en 2007, después de que ella interpretara su papel en la serie One Tree Hill, drama en el cual ambos actores audicionaron. Burton y Morgan encontraron su camino gracias al coprotagonista de Morgan en la serie de The CW, Supernatural, Jensen Ackles, y a la coprotagonista de One Tree, Danneel Harris.

Actualmente tienen dos hijos, y recientemente compartieron la pantalla en el episodio 22 de la temporada 10 de The Walking Dead, durante el especial dedicado a Negan y Lucille.