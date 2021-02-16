Descubre la romántica escena de Grey’s Anatomy, temporada 17, que cuenta con más de un millón de reproducciones.

La temporada número 17 de Grey's Anatomy, nos regaló inolvidables momentos que fueron aplaudidos por millones de televidentes en todo el mundo. Fue el 12 de noviembre de 2020, cuando la guionista Shonda Rhimes, lanzó capítulos nuevos que hicieron llorar, reír y hasta gritar a muchos fanáticos de la exitosa serie estadounidense.

La guionista, de 51 años, creó una inesperada secuencia donde los cubrebocas, el gel antibacterial, el confinamiento y muchas otras medidas relacionadas a la pandemia de Covid-19 se hicieron presentes.

Por si fuera poco, la temporada número 17 también llegó cargada de nuevos personajes, locaciones adaptadas a la contingencia sanitaria y una que otra historia de amor para conmover a los espectadores.

El programa, nominado a los Premios Emmy Primetime en el 2012, obtuvo un caluroso recibimiento por parte de todo el público, quien se mostró entusiasmado por formar parte de la vida de Meredith Grey, Miranda Bailey, Owen Hunt, Richard Webber y muchos otros personajes.

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Así fue la escena que conmocionó a millones de televidentes en casa.

La decimoséptima temporada de Grey's Anatomy trajo muchas sorpresas para todos los fans, quienes cayeron rendidos ante el fascinante guión que preparó Shonda Rhimes.

Sin embargo, hubo una escena que se metió en el corazón de medio mundo, desatando una que otra lágrima entre los fanáticos de hueso colorado.

Nos referimos al reencuentro de Meredith Grey y Derek Shepherd. Una escena que emocionó a los televidentes por su notorio aire al pasado y su toque de romanticismo.

Y es que, fue en la reciente temporada de la serie, donde la doctora Meredith recibió la visita de Derek en sus sueños. A la orilla del mar y con un fresco aire veraniego, la expareja protagonizó un inolvidable momento que se volvió tendencia en todas las plataformas digitales.

La escena quedó inmortalizada en el Instagram oficial de Grey’s Anatomy y ganó 1 millón de reproducciones en los últimos meses.

Este romántico encuentro se convirtió en el más aclamado por los espectadores, quienes tuvieron un fugaz viaje en el tiempo junto a sus personajes favoritos.

La exitosa escena continúa dando de qué hablar, pues el pasado 14 de febrero, las redes sociales de Grey’s Anatomy se inundaron con este inolvidable momento.

Y es que, millones de personas fueron testigos del maravilloso encuentro entre la pareja estrella de la serie. Aunque solo fue en sus sueños, Meredith Grey se reunió con el amor de su vida una vez más.

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