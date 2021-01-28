Grey’s Anatomy: Este es el libro que inspiró a Shonda Rhimes para crear la icónica serie de médicos.

Grey's Anatomy se convirtió en una de las series más queridas por los televidentes, quienes se engancharon con las historias de los médicos del ‘Grey Sloan Memorial Hospital’.

Romances, peleas, enredos amorosos y momentos muy emotivos se metieron en el corazón de múltiples admiradores en todo el mundo.

Por si fuera poco, la serie también dio a conocer el talento de muchos actores, quienes encarnaron a los personajes de Meredith Grey, Miranda Bailey, Derek Shepherd, Cristina Yang, Izzie Stevens y muchos otros más.

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Y es que, múltiples personas se sintieron atraídas por las experiencias de los doctores más famosos de la televisión.

Sin embargo, debemos recordar que existe una mente maestra detrás de este exitoso y aclamado show. Nos referimos a Shonda Rhimes, directora estadounidense que ha ganado fama mundial por crear Grey's Anatomy.

Y es que, la también productora, ha dedicado toda su vida a escribir, participando en proyectos de la talla de ‘Scandal', 'Cómo defender a un asesino', ‘Crossroads: hasta el final’ y 'Princesa por sorpresa 2’.

Por si fuera poco, Grey's Anatomy se convirtió en un parteaguas en su carrera, pues fue donde desarrolló la habilidad para entrelazar historias.

“Estaba mucho tiempo en casa y me di cuenta de la cantidad de series que había. Es en las series donde se pueden desarrollar los personajes”, expresó la artista para los medios de comunicación hace algunos años.

Este libro también fue una pieza clave para crear Grey´s Anatomy

Shonda Rhimes se convirtió en una de las escritoras más aclamadas de los últimos tiempos, pues nació con el don de contar historias que inundan millones de corazones.

Sin embargo, la estadounidense encontró la inspiración para nombrar Grey's Anatomy en un libro de medicina titulado ‘Anatomía de Grey’.

La publicación ‘Anatomía de Gray’ ha sido todo un éxito en el ámbito de la medicina, pues es denominado como ‘La biblia de la anatomía’ por muchos doctores y docentes.

Fue publicado en 1858 bajo el nombre de ‘Gray's Anatomy: Descriptive and Surgical’ en Reino Unido. Tras su rotundo éxito, también fue publicado en Estados Unidos luego de un año.

Henry Gray, autor de esta obra maestra, falleció a los 34 años por un problema derivado a la viruela. El escritor falleció antes de que saliera la segunda edición del libro en 1860.

Sin embargo, las obras que surgieron en el siglo XIX fueron escritas por otros investigadores interesados por la anatomía. En 2004 fue publicada la edición número 39 que inspiró el nombre de la multipremiada serie Grey’s Anatomy.

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