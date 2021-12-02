Grey’s Anatomy se va de Netflix: ¿Cuándo deja la serie a la plataforma?

Una triste noticia fue dada a conocer por Netflix. La popular plataforma de streaming reveló que la serie Grey's Anatomy dejará de formar parte del catálogo a partir del 31 de diciembre de 2021.

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Esta situación causó gran controversia al grado de convertir la noticia en trending topic en Twitter, pues seguidores de la historia se han pronunciado bastante molestos con la reciente decisión de Netflix.

Recordemos que la serie cuenta actualmente con 18 temporadas, teniendo como estrella principal a la actriz Ellen Pompeo, quien ha confesado que seguirá dando vida a la doctora Meredith Grey por muchos años más.

¿Dónde ver Grey's Anatomy?

La triste noticia de la salida de Grey's Anatomy de Netflix, dejó a algunos de los fanáticos con la incógnita de saber qué pasará con sus momentos de maratón, por lo que su enojo se hizo presente dentro de redes sociales en las últimas horas.

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Si buscas una alternativa para continuar viendo tus episodios favoritos de Grey's Anatomy puedes recurrir a Prime Video y Star Plus, ambas plataformas de streaming tienen disponibles cada una de las temporadas de la serie.

