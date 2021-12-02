Estos son los grandes estrenos de HBO Max para diciembre 2021.

Una de las mejores temporadas del año comenzó y con ella grandes estrenos llegarán a las plataformas de streaming. Como es costumbre, mes con mes HBO Max da a conocer su nuevo contenido, el cual promete muchas emociones.

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La plataforma para México y Latinoamérica trae varias novedades importantes para sus millones de suscriptores.

Gossip Girl

Después de nueve años del final de la serie original, un nuevo elenco de estudiantes de Manhattan toma la iniciativa bajo la mirada de Gossip Girl, mientras demuestra cuánto han cambiado las redes sociales y el paisaje neoyorquino en los últimos años.

Estreno 2 y 9 de diciembre

Batwoman

Una luchadora altamente capacitada e indisciplinada que vive en su camioneta con su planta se convierte en la nueva Batwoman, después de encontrar el traje de murciélago en los restos del avión que trae a Kate de National City.

Estreno 2 de diciembre

The Sex Lives of College Girls

La serie sigue las vidas de cuatro compañeras de 18 años que cursan sus estudios en el Essex College y explora la sexualidad de cada uno de estos personajes mientras aceptan su realidad.

Estreno 2 de diciembre

Succession

Cuenta las dificultades de La familia Roy: Logan y sus cuatro hijos. Ellos controlan uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y de entretenimiento del mundo. La serie aborda sus vidas mientras contemplan lo que les deparará el futuro.

Estreno 5 de diciembre

Aquaman: King of Atlantis

James Wan produce esta serie animada de tres partes que sigue las aventuras del personaje luego de su entrada original live action en el Universo Extendido DC protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard.

Estreno 2 de diciembre

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The Matrix Resurrections

Poco se sabe de la trama de la próxima entrada en el universo Matrix. En este caso, Lana Wachowski es la única de las hermanas creadoras de estos personajes que tomará el timón para dirigir la película. Sabemos que Neo y Trinity regresan a la simulación de las máquinas y una versión joven de Morpheus es parte de la acción.

Estreno 22 de diciembre

