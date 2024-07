¿Ella sí es vedette? Niurka debutará en Lagunilla Mi Barrio

La nueva ola de declaraciones y reacciones tras la participación de Irina Baeva en ‘Aventurera', ha tenido su primer gran efecto: Niurka Marcos se integra a ‘Lagunilla Mi Barrio'. ¿Será que la estrella cubana tiene algo que demostrar?

¿Cuándo se integra Niurka a Lagunilla Mi Barrio?

Luego del desempeño mostrado por Irina Baeva en Aventurera, Niruka Marcos no dudó en dar sus opiniones sobre el show producido por Juan Osorio; siendo fiel a su estilo, la actriz cubana dejó en claro que la actuación de Irina Baeva como Elena Tejero, no le habría ‘llenado el ojo’ y no dudó en arremeter contra el trabajo de Juan Osorio (su ex pareja) en ‘Aventurera'.

No basta la belleza ni ser actriz, Elena Tejero exige mucho más... Juan, no eres el rey Midas, el talento tiene que estar, a la audiencia jamás la podrán subestimar.

Acorde con las redes sociales oficiales de Niurka Marcos, hará su debut en ‘Lagunilla mi Barrio', producida por Alejandro Gou, este 19 de julio. ¿Cómo fue que se dio este movimiento?

¿Cómo terminó Niurka en Lagunilla Mi Barrio?

Tras las declaraciones de Niurka, Juan Osorio no tardó en mostrar su apoyo a Irina Baeva y anunció que la actriz rusa permanecería en ‘Aventurera'. Ahora, Niurka Marcos actualizó su nombre de perfil en Instagram por “Niurka Marcos. LA AVENTURERA”. Alejandro Gou, productor ‘Lagunilla Mi Barrio', declaró que Niurka la habría buscado para integrarse a su obra, pues la actriz cubana tendría interés en demostrar cómo se baila de verdad.

Me habló Niurka que quería integrarse a la ‘Lagunilla’, vamos a integrarla a muchas más escenas a Niurka, este papel que hacía Laura León, entonces va a estar buenísimo... Dice que quiere demostrar cómo se baila, según ella.

¿Hay conflicto entre Juan Osorio y Alejandro Gou?

Con la incorporación de Niurka a ‘Lagunilla Mi Barrio’ y tras las últimas declaraciones, algunos medios han sugerido que no habría buena relación entre Juan Osorio y Alejandro Gou. Sin embargo, dicho rumores han sido desmentidos por el mismo Alejandro, quien asguró desearle lo mejor a sus colegas Juan Osorio y Omar Suárez.

El sol sale para todos, pero ojalá que le suba a Juan ‘Aventurera’, no le recomiendo nunca el mal a nadie, igual ahorita que estrena Omar Suárez, ojalá le vaya bien, trae un elenco gigantesco, ojalá le salga para la nómina, porque no manches, yo cuando vi el anuncio de Omar Suarez dije ‘Dios santo, debe cobrar a diez mil pesos el boleto.

Sin lugar a dudas, el público saldrá ganando. Con dos grandes producciones trabajando a su máximo nivel, sería imperdonable quedarse con las ganas de no disfrutar de uno de ellos.