- 25 años.

- ACTOR, CONDUCTOR Y CONFERENCISTA.

- Tras casi 20 años en la industria, ha participado en importantes proyectos de cine, televisión y teatro. Fue parte del elenco de “No Manches Frida” 1 y 2, películas que se posicionaron en el top 3 histórico en la taquilla de películas Mexicanas.

- Ha trabajado para 20th Century Fox con la película “Más Sabe el Diablo por Viejo” (2018).

- En televisión ha sido parte de importantes proyectos como las tres temporadas de “Club de Cuervos”, y su spinoff “La Balada de Hugo Sánchez”, además ha participado en diversas telenovelas y conferencias.