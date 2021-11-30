Estos son los estrenos de Amazon Prime para diciembre 2021.

Con el frío y la temporada vacacional que se aproxima, se entoja ver películas, series y especiales en la comodidad de nuestro hogar. Te presentamos los estrenos de Amazon Prime para este diciembre.

Entre lo más sobresaliente se encuentra el estreno de la película 'Being The Ricardos' del escritor y director Aaron Sorkin, ganador de un Premio de la Academia, protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem.

Para el 1 de diciembre se estrenará 'Jumanji: The Next Level', el 2 de diciembre estará disponible 'Sainz. Vivir Para Competir' y el 3 de diciembre se podrá disfrutar de 'Alex Rider' en su temporada 2, 'Un Rescate de Huevitos' y 'Harlem'.

Será este 9 de diciembre cuando pueda verse 'The Ferragnez', apenas un día después, el 10 de diciembre 'Encounter', 'LOL: Last One Laughing Mx' Temporada 3 y 'The Expanse' -Temporada 6.

Te puede interesar: Esta es la desgarradora teoría sobre la cuarta temporada de Stranger Things.

Estrenos a mitad de mes

Para el 16 de diciembre estará disponible 'Tu eres mi problema', luego el 17 de diciembre podrás encontrar 'Causalidad', el 21 de diciembre estará 'Being The Ricardos' y el 24 de diciembre Vita Da Carlo.

En pleno 25 de diciembre podrás ver 'Chilangolandia' y el último día del año, el 31 de diciembre, 'Yearly Departed' en Temporada 2.

También podría interesarte: Estas son las películas de Navidad que Netflix estrenará este 2021.