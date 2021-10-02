Sylvia Pasquel recuerda con nostalgia la discoteca Baby’O.

Sylvia Pasquel viajó a Acapulco para supervisar los daños a su casa.

Luego de la tragedia en la que la famosa discoteca Baby'O quedó destruida por un incendio provocado, Sylvia Pasquel compartió con Ventaneando algunas de sus mejores anécdotas en el mencionado lugar en Acapulco.

Discotecas nos recorríamos todas, ahí conocí a Liza Minnelli, a Raquel Welch, Dustin Hoffman, Gloria Gaynor, conocí un chorro de artistas americanos ahí

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Sylvia Pasquel pide ayuda para los acapulqueños

Tras el reciente sismo y la caída del turismo en Acapulco por la pandemia de COVID-19, Sylvia Pasquel expresó que le gustaría que se brindara ayuda para los acapulqueños, pues hay muchos que no han tenido ingresos desde hace mucho tiempo.

Hay que presionar a las autoridades para que se pongan las pilas, que ya se dejen de tanta politiquería absurda, a fin de cuentas hay mucha gente aquí afectada que necesita el apoyo, que necesita la ayuda

Sylvia Pasquel aprovechó la plática para recordarle al público de Ventaneando, que solamente le quedan dos fines de semana en el teatro con la obra 'Rosa de dos Aromas'.

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