Hija de Héctor Parra llora y exige justicia ante la detención de su papá.

El actor Héctor Parra fue detenido el día de ayer y trasladado al Reclusorio Oriente, según informó su representante legal para nuestro programa Ventaneando.

Daniela Parra no descansará hasta ver a su papá en libertad

Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, sale a su defensa luego de declaraciones de su hermana menor sobre supuestos tocamientos indebidos del actor.

El histrión fue acusado de presunto abuso sexual a su hija Alexa, cuando ella era menor de edad.

Sin embargo, existe otra parte de la historia contada por otra hija de Héctor Parra. Nos referimos a Daniela, quien se encuentra haciendo todo lo posible para ver a su papá en libertad.

La jovencita rompió el silenció para nuestro programa Venga la Alegría y confesó que detuvieron a su padre de manera injusta.

“Yo sé que mi papá es inocente y eso es lo que más me duele. ¿Por qué mi papá tiene que estar pasando esto? Ha sido el mejor papá para mí y para Alexa también”, expresó.

“¿Qué necesidad tiene mi papá? Él estaba lavando su coche y ahora resulta que está preso por algo que no hizo. Ahora resulta que no va a poder pasar la noche en su casa por esto”, confesó la hija del actor en exclusiva para VLA.

Daniela considera que la detención de su papá fue la gota que derramó el vaso en su relación con Alexa.

“Ella sabe cómo es mi papá y todo lo que ha hecho por nosotras. Me da mucho coraje con ella y con su madre. Con esto digo, esa mujer que está ahí no es mi hermana, mi hermana se quedó en el pasado. Estoy muy enojada, pero esto no se va a quedar así”, subrayó.

Daniela, hija de Héctor Parra, asegura que su papá es inocente

A diferencia de lo que cuenta Alexa, Daniela cuenta que Héctor Parra ha sido el mejor papá para ella y su hermana. La joven asegura que el artista ha sido víctima de mentiras y señalamientos sin fundamentos.

Mi papá siempre estuvo al margen con nosotras y ha sido un excelente papá

Además, Daniela confesó que su papá fue detenido por personas sin uniforme y sin identificación, acto que la llevó a levantar la voz.

Mi papá siempre estuvo al pendiente de lo que pasaba, iba a los juzgados a ver si había algo en su contra, pero nunca había nada. Ahora resulta que se lo llevan de un día a otro. Exijo justicia para mi papá, es inocente y no puede pasar esto. Se lo llevaron a la fuerza

“Yo soy testigo de todo lo que pasó en esa casa, no me van a medir a contar nada, lo que yo sé es la verdad, y nada de lo que están diciendo pasó. Te amo papá, él lo sabe porque diario se lo digo”, concluyó Daniela para nuestras cámaras de Venga la Alegría.

