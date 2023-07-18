¿Cómo está Héctor “N” tras motín en el Reclusorio Oriente?
Samara Ávila, abogada de Héctor “N”, confirmó que él se encuentra bien tras los actos de violencia que hubo en el Reclusorio Oriente.
Samara Ávila, abogada de Héctor “N”, habla en exclusiva para Ventaneando, sobre los momentos de angustia que ella y Daniela Parra, vivieron el pasado fin de semana, al suscitarse una serie de hechos violentos al interior del Reclusorio Oriente, donde el actor se encuentra desde hace dos años.
Efectivamente, desde el día viernes que empezó a correr la noticia, aproximadamente como a las dos de la tarde, tuve a bien, entablar comunicación con Dani porque me comenta si había tenido contacto con su papi en el transcurso del día, me dijo que sí, que habían hablado en la mañana y que todo estaba bien
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Pero, fue hasta la mañana de este lunes que la abogada Ávila, pudo visitar a su defendido en el Reclusorio Oriente.
Acudí, el día de hoy a visitarlo, para saber de primera instancia cómo se encontraba, afortunadamente como fue en una área diversa, lejana a la que se encuentra él, sí supo que había sido una riña que lamentablemente había lesionados, pero que los habían resguardado de manera inmediata, entonces se encontraba íntegro, sin lesiones, sin ninguna afectación afortunadamente
¿Cómo va el proceso de apelación de Héctor "N"?
Y revela que a más de un mes de haber presentado el recurso de apelación, aún no les asignan la sala penal que revisará el recurso.
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Estamos en la espera de que el juez de control, la unidad de gestión de aquí del Reclusorio Oriente, remita todas las constancias, toda la carpeta administrativa con la que se cuenta, los audios y videos de las audiencias que llevamos con el juez de enjuiciamiento, la remitan a la sala penal para efecto de que nos asignen una sala y un número de acta penal, ahí vamos a conocer a nuestros tres magistrados, nos van a brindar una fecha y una hora para llevar a cabo la audiencia de alegatos aclaratorios…