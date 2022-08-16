Carlos Bonavides le ofreció su ayuda a Pablo Montero.

Carlos Bonavides, quién sufrió de alcoholismo en el pasado; lamenta que Pablo Montero no sepa controlar su ira y haya recaído en los excesos, mismos que lo han hecho faltar a llamados de trabajo y agredir a personas como el caso de nuestra corresponsal Italia Herrera.

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En el primer paso del alcoholismo, es que te tienes que dar cuenta que estás enfermo, sí tú no crees que estás enfermo pues entonces, va a ser muy difícil. Yo, de Pablo Montero no tengo cosas que decir más que buenas, porque somos cuates, porque él siempre me ha tratado muy bien, porque siempre nos hemos llevado muy bien; creo que fue un resbalón y yo no puedo criticar a nadie, porque él que esté libre de culpa que tire la primera piedra

Pero, yo creo que Pablo todavía se puede recuperar y todo, y hay que comprenderlo, yo le mando un saludo, es mi cuate, lo quiero mucho

Carlos Bonavides habló de la buena relación que siempre ha tenido con Pablo Montero a lo largo de su carrera, por lo que le ofreció su ayuda para poder salir adelante.

Siempre nos hemos llevado bien y él pronto va a regresar a las telenovelas, porque ya ves que buen papel hizo en la telenovela, que la regó al final, bueno fue al final, no lo justifico, pero sí él necesita ayuda, yo con mucho gusto estoy para ayudarlo; no solo a él sino a cualquier persona que tenga problemas con el alcohol

Carlos Bonavides se muestra preocupado por Andrés García.

Pero, Carlos no solo está preocupado por Pablo sino por su amigo Andrés García quien se ha visto últimamente muy disminuido en su salud.

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