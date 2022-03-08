FOTOS | ¿Heliud Pulido le regalaba vidas a Ana en la eliminación?

La última eliminación de Exatlón All Star fue disputada por Heliud Pulido, Ana Lago y Doris del Moral. ¡Y varios de los atletas fueron tendencia en redes sociales! Pues internautas creyeron que “Black Panther” hizo una estrategia con Ana para que ambos se quedaran y sacaran a Doris. ¿Qué pasó exactamente?

Luego de semanas en donde el equipo azul había estado fallando y perdiendo todo, por fin despertaron y han logrado mandar a mayoría de rojos a eliminación, ¿los constantes? Ana y Heliud, pues han tenido un rendimiento bajo en estas primeras semanas de competencia.

Ambos son muy amigos y se apoyan siempre, ¡pero esta vez el equipo azul no estuvo de acuerdo en algo que sucedió en el duelo de eliminación en donde ambos atletas rojos competían contra Doris! Y es que pensaron que Heliud le echaba todas las ganas al ir con Doris, pero al ir con Ana, se dejaba para que ella ganara.

¿Qué pasó exactamente? Te contamos los detalles en fotografías.