Hicimos un recorrido por las propiedades de los famosos devastadas por ‘Otis’ en Acapulco

El huracán Otis, ha dejado a su paso absoluta desolación en Acapulco, el paraíso en que decenas de famosos tenían una propiedad para disfrutar sus días de descanso, vacaciones o celebrar sus más importantes fiestas. Hoy, esas casas y departamentos, no son más que el testigo mudo de la fuerza brutal de la naturaleza.

En un recorrido realizado por donde la terrible destrucción lo permite, las cámaras de Ventaneando, constataron el estado en que quedaron propiedades que pertenecen a diversas celebridades del espectáculo e incluso del deporte.

Este, es el condominio Solar, donde Adrián Uribe tiene un departamento y el futbolista Giovanni Dos Santos un penthouse. Las imágenes del desastre lo dicen todo, el imponente edificio, luce devastado.

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Esta, es también la impactante instantánea de Marena, el complejo de departamentos donde Eva Longoria y su esposo Pepe Bastón, solían pasar grandes momentos que hoy parecieran, bastante lejanos.

¿Cómo quedó el departamento de Ninel Conde?

Y aquí, donde Ninel Conde se refugió en su penthouse durante la pandemia, se trata del condominio Acuarela que, según trascendió, la cantante y actriz planeaba vender.

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La lista de inmuebles dañados, es interminable y las pérdidas irreparables, incluidos hoteles de gran turismo, negocios, centros de recreación y entretenimiento y, por supuesto, las viviendas de los habitantes del puerto. Una verdadera tragedia, contra la que hoy, lucha todo el pueblo.

