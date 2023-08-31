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FOTOS | ¿Por qué se cayó un balcón sobre el hijo de Matilde Obregón? Revelan detalles

Los hermanos gemelos estaban con otros 10 amigos en una fiesta de cumpleaños que organizaron en una casa alquilada de Valle de Bravo. Te contamos qué pasó en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Matilde 100 mil en youtube.jpg
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